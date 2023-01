I conti delle elezioni 2022 non tornano | indagine sui troppi voti dei centenari

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Una legge che avrebbe dovuto riavvicinare emotivamente tutti quegli Italiani emigrati in Francia, piuttosto che in Svizzera, in Argentina e negli Stati Uniti alla loro madrepatria. Uno strumento legislativo controverso, che nel corso degli ultimi anni ha dimostrato alcune lacune e tanti,problemi. La Guardia di Finanza ha aperto un'inchiesta sui dati anomali alle ultimepolitiche, quelle che si son tenute nello scorso 25 settembre. Secondo le prime indiscrezioni raccolte, gli uomini in divisa hanno posto la lente di ingrandimento su un numero record di, residenti nella circoscrizione estero dell'America Settentrionale e Centrale. Un collegio molto ampio che raggruppa ventidue nazioni. Si tratta, nello specifico, di Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Costa Rica, Cuba, Dominica, Repubblica ...