Harry Styles | guida completa a tutte le «ere» dell' artista simbolo della GenZ

Voleva soltanto accoglierla con un gesto plateale e invece è stato costretto a proseguire il concerto con una bandiera della pace avvolta intorno alla vita. Momento imbarazzante perdurante il suo ultimo concerto a Los Angeles. Il cantante britannico si è inginocchiato davanti a Jennifer Aniston, la donna per cui aveva perso la testa da giovane, per ritrovarsi con i ...That smile!!!! I would do whatever he says!! #HarryStyles pic.twitter.com/r08d6cmuhX - Perez (@ThePerezHilton) January 28, 2023 Estratto dell'articolo di www.lastampa.it8 […][…]durante il ...

Harry Styles, grande imbarazzo sul palco: si inginocchia davanti a Jennifer Aniston e si squarciano i… Il Fatto Quotidiano

Harry Styles ha esordito nel 2010 e, da allora, si è evoluto più volte di un Pokémon leggendario prima di arrivare all’artista attuale. Ve le ricordate tutte le sue fasi Ripercorriamole insieme ...Rivelò di aver avuto una cotta per lei da giovane. Il saluto plateale all'attrice, durante il concerto a Los Angeles, si è trasformato in una imbarazzante figuraccia ...