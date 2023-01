Hands-On Acer Chromebox CXI5 | nelle nostre mani in anteprima

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ecco il nostro-On indel PC “mobile” basato su Chrome OS, oggi parleremo del nuovoal CES 2023 ha presentato l’aggiornamento della gamma Chrome OS, con i nuovi sistemi Add-In-One nati per realizzare postazioni comode e mobili in ambito aziendale e non solo. Noi abbiamo provato per voi il modello. Specifichiamo che si tratta di un-On, ovvero di un test in, il prodotto in questione non è ancora in versione definiva, motivo per il quale non è entratofile produttive commerciali, prendete queste prime impressioni per l’appunto come tali, non potendo condurre approfonditi test specifici. Ma ora, è giunto il momento di entrare nel vivo ...