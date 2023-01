"Ha la gamba paralizzata...". Il dramma del figlio di Paola Caruso

Parliamo di un bambino sano che all'improvviso ha perso l'uso della'. 'Ma quali sono le ragioni del danno', chiede in studio Silvia Toffanin. 'Gli hanno iniettato un medicinale che non si ...Parliamo di un bambino sano che all'improvviso ha perso l'uso della'. 'Ma quali sono le ragioni del danno', chiede in studio Silvia Toffanin. ''Gli hanno iniettato un medicinale che non si ...

A Verissimo la Caruso ha raccontato il dramma che sta vivendo dal 21 novembre, quando suo figlio Michele di 4 anni ha subito un'iniezione che gli ha paralizzato la gamba ...“Michelino ha gridato come mai aveva urlato nella sua vita. Dopo mezz’ora misuriamo la febbre, ma la febbre non scende. Gli dico di avvicinarsi a me, lui si alza dal letto e cade a terra… Non sentiva ...