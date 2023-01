Guido Crosetto | Dobbiamo spiegare agli italiani che l' escalation la vogliono i russi

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il ministro della Difesa: "Gli insulti di Medvedev mi lasciano indifferente, si è infastidito perché ho semplicemente cercato dila verità, partendo da dati di realtà. Non credevo che laa avrebbe invaso l'Ucraina. La storia ha dimostrato che avevo torto"

Lo dice il ministro della Difesa,, in un'intervista al Corriere della Sera . Con l'affermazione 'se i carri armati russi arrivano a Kiev ci sarà la Terza guerra mondiale', spiega ...Tante le notizie in spalla, dalle ultime notizie sull'arresto di Matteo Messina Denaro ('Una donna rivela: "Noi amanti, ma non pensavo fosse il padrino") all'intervista al Ministro("...

Difesa, a Roma incontro fra Guido Crosetto e il francese Lecornu Il Tempo

Invece concita, il posto delle vostre storie - Salvini, le armi e la cagnara Invece Concita

Tra Crosetto e ministro Francia proficuo incontro Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina giunge al 341esimo giorno. Secondo le autorità di Kiev, massicci bombardamenti russi all'ora di pranzo a Kherson: è stato colpito anche l'ospedale clinico regionale ferendo un'inf ...Intervistato dal Corriere della Sera, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ribadisce la necessità di “aiutare l'Ucraina a difendersi e a ripristinare il diritto internazionale sul suo territorio.