Guerra in Ucraina | Macron non esclude l’invio di caccia a Kiev

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “Nulla è escluso in linea di principio”. Lo ha detto Emmanuelriguardo la richiestadi inviare aerei da. In una conferenza stampa a L’Aia, il presidente francese ha detto che la possibilità di fornire jet da combattimento asarà valutata alla luce dei “criteri” con cui vengono esaminate “caso per caso le richieste ucraine”. Secondo, la richiesta non dovrà portare a una “escalation”: le forniture cioè non dovranno essere usate per raggiungere “il suolo russo” ma “per aiutare lo sforzo di resistenza e protezione del suolo ucraino”. Inoltre, non dovranno indebolire “la capacità dell’esercito francese di proteggere il proprio suolo”. “Le decisioni vengono prese sulla base delle richieste che vengono fatte e non sulle voci che circolano”, ha aggiunto ...

Macron ha sottolineato la necessit di avere dei criteri prima di ogni decisione: che vi sia una richiesta formulata dall', che non vi sia un'escalation , che non si tocchi il suolo russo ma si ...Parlando con i giornalisti, Milanovic ha detto di essere 'contro l'invio di armi letali' a Kiev, che avrebbe l'unico effetto di ' prolungare la'. Il sostegno militare occidentale all''...

