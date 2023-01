Grazie ai biocarburanti | aerei con 40% in meno di emissioni inquinanti

(Di lunedì 30 gennaio 2023) In Italia è stato sperimentato per la prima volta l’utilizzo di miscele di biocombustibile e cherosene sumilitari. Con questi carburanti green si riducono lefino al 40%.A riportare il dato relativo all’inquinamento ambientale è la rivista Toxics, che ha pubblicato uno studio condotto dai ricercatori si Enea in collaborazione con l’Aeronautica Militare. La ricerva rientra nell’ambito della cooperazione sull’utilizzo di biocombustibili per gli, che coinvolge anche il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e il Cnr. Durante la ricerca sono state testate due differenti miscele, contenenti rispettivamente il 13% e il 17% di biocombustibile. Presso la Divisione aerea di sperimentazione e spaziale (DASAS) dell’aeroporto militare di Pratica di Mare sono state effettuate prove ...

Eni ha rispettato l'impegno preso di diventare "palm oil free" entro il 2022, ovvero ben in anticipo rispetto al 2030 fissato a livello di Unione Europea Si tratta di un passo concreto per decarbonizz ...