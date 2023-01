(Di lunedì 30 gennaio 2023) Roma, 30 gen. - "L'impegno di Gsk nella sfida al lupus eritematoso sistemico va avanti in maniera costante ormai da circa 10 anni, ovvero da quando è iniziato lo sviluppo clinico di belimumab che ...

Così Barbara, direttore medico - scientifico diItalia intervenendo oggi alla conferenza stampa "Quando il lupus attacca il rene" che si è tenuta a Roma. Belimumab " è emerso dall'incontro ..."Belimumab, con l'indicazione per la nefrite lupica, rappresenta oggi una novità importante per i pazienti - dichiara Barbara, direttore medico di- Offrire risposte ai bisogni non ...

Grassi (Gsk), 'nostro monoclonale per nefrite lupica efficace e sicuro' Adnkronos

Circa 4 pazienti su 10 già entro 2 anni dalla diagnosi di Lupus eritematoso sistemico (Les) soffrono di complicanze renali legate alla patologia, ma se ne accorgono ...