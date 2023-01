Gran Bretagna | anche i vigili del fuoco in sciopero per chiedere adeguamenti salariali all’inflazione Primo stop dopo 20 anni

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Per la prima volta da 20del fuochi inglesi hanno deciso di scioperare. I pompieri si accodano così alla lunga lista dei lavoratori pubblici in mobilitazione perche consentano di tenere il passo con l’inflazione. La data dellosarà definita più avanti, saranno garantiti, naturalmente, gli interventi per le emergenze. Circa l’88% degli iscritti al sindacato di riferimento della categoria si è espresso a favore dello. Secondo Matt Wrack, segretario generale del sindacato Fbu, la pazienza dei pompieri è arrivata al limite, dato che l’inflazione avrebbe portato a una perdita di potere d’acquisto reale delle loro paghe pari “al 12%”, dal 2010 a oggi. A novembre i rappresentati deidel ...

2023 - 01 - 30 10:44:57 Johnson: "Putin minacciò di bombardare la" Il presidente russo Vladimir Putin minacciò Boris Johnson con un attacco missilistico durante una telefonata '...The Royal Opera i il Barbiere di Siviglia - Un film di . L'opera di Rossini sul grande schermo.. Opera lirica,, ...

In Gran Bretagna vietate le immagini "positive" dei migranti left

Putin ha veramente minacciato di bombardare il Regno Unito Today.it

Gran Bretagna, anche i vigili del fuoco in sciopero per chiedere adeguamenti salariali all’inflazione Il Fatto Quotidiano

Perchè la Gran Bretagna teme serpenti, ragni e scorpioni Spesi 200mila sterline per gli antidoti ilmessaggero.it

Nuovo scandalo in Gran Bretagna, licenziato il ministro Zahawi: «Grave violazione» Corriere della Sera

Qui fu arrestato dall'Fbi che lo rispedì in Gran Bretagna. Tra le altre missioni accreditate a Popov, c’è la creazione di un grande (e completamente fittizio) circolo spionistico per i tedeschi in ...La Rentokil, azienda specializzata in servizi di disinfestazione e derattizzazione, e la Vodafone stanno sviluppando insieme un software in grado di studiare i topi: ...