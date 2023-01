(Di lunedì 30 gennaio 2023) Come ogni anno è atteso invera il concorso ATA 24. Ledi, utilizzate per le supplenze e per i ruoli, si aggiornano annualmente. Si tratta di un concorso per soli titoli, senza prove: per accedere alleATA 24è necessario aver svolto due annualità di servizio. L'articolo .

La giurisprudenza in questo momento sta nuovamente offendo due orientamenti contrastanti su una vicenda che rischia di determinare delle rivoluzioni all'interno delle. Ed allora sorge una riflessione: nel caso in cui dovesse consolidarsi l'orientamento che vuole il riconoscimento a pieno titolo del servizio militare od equiparato prestato non in ...E' atteso nel 2024 l'aggiornamento delledi terza fascia. Lehanno validità triennale, l'ultimo aggiornamento è stato nel 2021. L'istanza dovrà essere compilata e inoltrata da tutti gli aspiranti supplente, ...

Graduatorie ATA prima fascia: il requisito dei 24 mesi deve essere posseduto entro la data di scadenza del bando Orizzonte Scuola

Servizio di leva come punteggio per le graduatorie ATA, si può valutare o no Orientamenti contrastanti, ecco cosa dicono i tribunali Orizzonte Scuola

Graduatorie ATA terza fascia: nel 2024 sarà possibile cambiare provincia (e regione) Orizzonte Scuola

Graduatorie ATA terza fascia, la domanda si aggiorna ogni tre anni anche se non ci sono nuovi titoli Orizzonte Scuola

Graduatorie ATA, supplenze e ruoli: come funzionano la prima, seconda e terza fascia Orizzonte Scuola

LECCE - Si è tenuto oggi presso la sede leccese della Regione Puglia, in viale Aldo Moro un incontro con le lavoratrici e i lavoratori Ata e con ...Le tabelle in pdf da scaricare con gli importi del bonus una tantum 2023 per docenti, ATA e personale scuola, università, ricerca e AFAM.