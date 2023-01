Graduatoria interna di istituto docenti 2023 | probabile domanda online con calcolo punteggio Ecco la piattaforma ANTEPRIMA

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il Ministero dell'Istruzione aveva avviato nell'anno scolastico 2022/23 la sperimentazione relativa all'informatizzazione dell'individuazione dei perdenti posto e quindi alla presentazione, da parte dei, della dichiarazione ai fini delladi. Non conosciamo gli esiti della sperimentazione per cui non sappiamo se la procedura sarà avviata in quest'anno scolastico dal nuovo Ministero dell'istruzione e del Merito, nel frattempo vi presentiamo la. L'articolo .