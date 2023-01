Governo | Moratti | ' bilancio primi 100 giorni? Assolutamente negativo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Milano, 30 gen. (Adnkronos) - "Insufficienti gli investimenti in istruzione e sanità". Questo il giudizio suicentodelMeloni secondo Letizia, candidata civica sostenuta dal Terzo Polo alla presidenza della Regione Lombardia. In particolare, spiegaai microfoni di Tgcom24, "ildella sanità è sceso dal 7% del Pil dell'anno scorso, al 6,2% di quest'anno. Questo significa, per le regioni, non poter assumere medici, né infermieri, in un momento in cui c'è carenza di medici e di infermieri. E quindi -conclude- su questo tema il giudizio è".