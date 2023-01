Gli occhiali di Bonaccini | i selfie di Giarrusso e l’alleanza dei narcisi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Fossi il tipo che parla di sé, partirei dalle ultime due divergenti volte che ho conosciuto il lusso d’ignorare l’esistenza dei due, per raccontare la storia d’un presidente di Regione e d’un non so. L’ultima volta che ho avuto il privilegio di non sapere chi fosse Stefanoera una domenica di gennaio. Stava arrivando la pandemia, ma non lo sapevamo. Ero a Bologna perché avevo rimandato l’abituale cena prenatalizia con amiche bolognesi: andavo a Bologna a vedere lo spettacolo di Gianni Morandi, una domenica pomeriggio, e la cena era stata fissata per quella sera. Era la domenica delle regionali, ma la cosa non interessava particolarmente nessuna di noi: adesso l’abbiamo rimosso, ma – prima che la pandemia ci costringesse ad apprendere quella cosmica disgrazia che è la gestione regionale della sanità – dei presidenti di Regione non era mai importato niente a ...