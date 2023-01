Gli italiani non si fidano dei magistrati | cosa dice l’ultimo sondaggio

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Roma, 30 gen – Glinon hanno più fiducia nei. È quanto emerge da undi Libero che, a dispetto della origine che può essere considerata troppo “schierata”, risulta molto particolareggiato nei quesiti richiesti. Il quadro finale è opposto a quanto si poteva riscontrare tanto tempo fa.diffidenti suiilGlinon credono nei, e non solo: pensano in larga maggioranza che essi rappresentino una casta di privilegiati, come riporta anche Il Secolo d’Italia. Al 78 per cento degli intervistati dà fastidio il legame tra giudici e politica, al punto da ritenere che le toghe intenzionate a candidarsi debbano prima di tutto dimettersi. Non è ...