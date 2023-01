“Gli attivisti per il clima? Non sanno il danno che provocano”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 30 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/katia-tommasetti.mp4 Per sbloccare il Paese, anche sul fronte energetico, servono riforme efficaci e meno burocrazia. E basta contenziosi infondati, che sottraggono energie e danneggiano chi li subisce. Lo sguardo attento di Catia Tomasetti, Partner e Leader del Focus Team Energy & Ecological Transition di BonelliErede, parte dalla certezza del diritto e arriva alle sfide del rinnovamento energetico. In che modo la legge influisce sul tema? Ce lo ha spiegato l’avvocato a margine della Ripartenza 2023 di Nicola Porro. “Dobbiamo fare delle riforme, uno per prevenire i contenziosi infondati, perché non c’è una reale punizione per chi fa un contenzioso infondato, sapendo che lo è, e provoca degli inutili ritardi, soprattutto nel settore dell’infrastruttura. Quindi, secondo me, i tempi sono maturi anche per affrontare un ...