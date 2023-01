Gli animali domestici nel tempo diventano come membri di famiglia

Leggi su iodonna

(Di lunedì 30 gennaio 2023) È stato un vero e proprio funerale, quello che i Middleton hanno celebrato per la piccola Ella, la cagnolina quindicenne di James, morta la scorsa settimana dopo una breve malattia. A rivelarlo senza nascondere il suo dolore è stato proprio il fratello minore di Kate Middleton, in un articolo scritto di suo pugno per il quotidiano inglese The Times. Un addio commovente per la cocker spaniel che ora anche Buckingham Palace celebracapostipite dei cani Royal, al pari della leggendaria Susan, mamma della maggior parte dei corgi appartenuti alla regina Elisabetta. Ella, un cane speciale anche per Kate Middleton James Middleton ha rivelato che al funerale canino celebrato nella casa di campagna dove l’imprenditore vive con la moglie Alizée Thevenet, nella contea del Berkshire, c’erano anche Kate e Pippa. «Le mie due sorelle» ha detto James, 35 anni, «mi ...