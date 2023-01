Gli anarchici non hanno capi | non sono terroristi né mafiosi Cospito è al 41 bis per errore

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Intervista al prof. Gianfranco Ragona, esperto di anarchismo: "Alfredo non interromperà lo sciopero della fame. Il governo? Manca l'onestà intellettuale di riconoscere il 41 bis come un vero problema, anche per l’uso politico a cui si presta"

L'anarchico sta continuando lo sciopero della fame e, dopooltre 40 kg persi e le condizioni di ... La linea del governo vedi anche Roma, scritte "No 41 bis" e auto bruciate:rivendicano '......che Cospito mantiene ancora rapporti di questo genere conall'esterno si potrebbe processarlo per questo reato. Ma se non ci sono indizi o prove in questa direzione, che senso ha...

Roma, incendiate 5 auto alla sede Telecom: scritte contro il 41bis QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma, gli anarchici rivendicano l'incendio delle auto davanti alla sede Telecom: «È solo l'inizio» Open

Caso Cospito, gli anarchici rivendicano l'incendio delle auto Telecom a Roma Il Tempo

Proiettili, molotov e minacce ai giudici: ora gli anarchici alzano il tiro ilGiornale.it

Roma. Tutti i concreti sospetti, ora, sono stati confermati. Sul rogo di ieri notte, avvenuto nella sede Telecom di via Val di Lanzo, zona Conca d’Oro, c’è la rivendicazione degli anarchici diffusa ...La rivendicazione anarchica per il rogo di auto nella sede Telecom di via Val di Lanzo, zona Conca d’Oro, alla fine è arrivata: lunedì 31 gennaio su uno dei siti della galassia anarchica è comparsa un ...