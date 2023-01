Giulia Salemi punge i fandom del GF Vip e lancia un appello

Ma non solo, anchenei panni di esperta del mondo social. Tra i programmi più seguiti di casa Mediaset, non stupisce che siano in molti a voler sapere qualcosa in più sui vari ...Al suo fiancoche veste il ruolo di esperta del mondo social e le due opinioniste, ovvero Sonia Bruganelli e Orietta Berti . Un programma particolarmente apprezzato, che ormai da ...

Giulia Salemi: “Violenza contro le donne, vergognosa violazione dei diritti” Il Fatto Quotidiano

“Ecco perché Onestini ce l’ha con Giulia”, mamma Fariba vuota il sacco Blog Tivvù

Da Georgina Rodriguez a Giulia Salemi, tutte come Kim Kardashian TGCOM

GF VIP, Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, attacca Nikita | I commenti sui vipponi 361 Magazine

Giulia Salemi vola a Sanremo con la radio: il primo fitting è con l'abito incrociato sul seno Stile e Trend Fanpage

In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Alfonso Signorini conduce la trentesima puntata del GF Vip 7. Con lui in studio le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, con Giulia Salemi ...Sondaggi GFVIP: scopriamo cosa è emerso dai televoti della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 30 gennaio 2023 su canale cinque ...