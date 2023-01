Gioco legale | le regole per scegliere la piattaforma giusta

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Negli ultimi anni c’è stata una crescita esponenziale dei giochi online, in particolare di tutti quei siti che offrono intrattenimento virtuale in stile casinò. Questa rapida diffusione ha permesso anche il fiorire parallelo di numerose piattaforme illegali, che rappresentano un vero e proprio pericolo per i giocatori online. Per questo motivo si è reso necessario emanare delle normative apposite e creare dei luoghi virtuali sicuri e affidabili, che possono essere facilmente riconosciuti con pochi semplici passaggi. La gestione dell’intrattenimento online I giochi online, così come quelli svolti nei veri casinò e nelle ricevitorie, sono gestiti dallo Stato attraverso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un ente che fa parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale è l’unico a poter rilasciare concessioni agli operatori di giochi online. L’intrattenimento ...