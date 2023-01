Ginnastica ritmica | la procura deferisce Emanuela Maccarani e Olga Tishina nell’inchiesta per abusi

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Come riferito da La Gazzetta dello Sport e Ansa, nell’ambito dell’inchiesta perall’Accademia internazionale di Desio, ladella Federha deferito(ex direttrice tecnica delle Farfalle) e la sua assistente,. La decisione è arrivata quest’oggi ed è stata comunicata ufficialmente nel pomeriggio, un ulteriore passo dopodopo l’avviso dello scorso 4 gennaio; adesso il tribunale ha dieci giorni (a partire da oggi, lunedì 30 gennaio) per fissare l’udienza, con limiti temporali ben precisi. Infatti, l’udienza non potrà svolgersi prima di venti giorni, né superare i novanta; di conseguenza, entro un massimo di tre mesi si saprà see ...