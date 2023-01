Ginnastica | caso Maccarani | l’ex allenatrice delle farfalle deferita dalla Procura Federale

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Laha deferito Emanuelae la sua assistente, Olga Tishina, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti abusi nel mondo dellaritmica, presso l’Accademia Internazionale di Desio. A questo punto, il tribunale fisserà l’udienza per non prima di 20 giorni da oggi. I rischi pervanno da una semplice ammenda, alla sospensione per un massimo di due anni, fino ad arrivare alla radiazione. SportFace.

La procura della Federginnastica ha deferito Emanuela Maccarani e Olga Tishina nell'ambito dell'inchiesta per i presunti abusi all'Accademia internazionale di Desio.

Sport: La nuova stagione del Massimo Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica Maschile e Femminile prenderà ufficialmente il via a Fi..Il sogno era diventato incubo, gli insulti e le umiliazioni erano all’ordine del giorno. L’allenatrice le diceva: «Fai schifo, non vali un c.., tornatene pure in Liguria: puoi marcire in un angolo». C ...