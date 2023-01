Gina Lollobrigida | Andrea Piazzolla che ha ereditato metà del patrimonio a giudizio | ' Non ha mai pagato gli alimenti al figlio'

Il tuttofare di, Andrea Piazzolla , è stato citato a giudizio dalla Procura perché non ha versato l'assegno di mantenimento a favore del figlio nato nel 2009 da una relazione con Sara Urriera , 38 ...È a marzo di quell'anno che Piazzolla conosce. Sara incontra la 'Lollo'. A fargliela conoscere è il fidanzato. Ma è proprio in quelle settimane che Piazzolla cambia idea: il figlio ...

Gina Lollobrigida, il factotum Piazzolla a giudizio: «Non ha mai pagato gli alimenti al figlio» Corriere Roma

Gina Lollobrigida, Piazzolla (che ha ereditato metà del patrimonio) a giudizio: «Non ha mai pagato gli aliment ilmessaggero.it

A giudizio l'ex assistente di Gina Lollobrigida. "Non ha mai pagato gli alimenti al figlio" Repubblica Roma

Piazzolla, assistente di Lollobrigida, a giudizio: "Si dichiara indigente e non paga gli alimenti al figlio" Today.it

A giudizio Andrea Piazzolla, l'assistente di Gina Lollobrigida: Mai pagato gli alimenti al figlio Fanpage.it

Nuovi guai in tribunale per il factotum della diva di Subiaco, scomparsa di recente all'età di novantacinque anni ...Andrea Piazzolla, assistente rimasto accanto a Gina Lollobrigida fino alla morte, è stato citato in giudizio per non avere versato l’assegno di ...