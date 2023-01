GF Vip | sapete perchè Edoardo Donnamaria porta sempre l’asciugamano in testa? Da non credere!

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Chi segue il GF Vip sicuramente avrà notato un dettaglio che non è passato inosservato.inun asciugamano e questo dettaglio ha incuriosito e non poco i telespettatori. Per moti si tratta di una cosa insignificante e invece dietro questa sua “scelta” c’è una spiegazione precisa. EccoL'articolo proviene da KontroKultura.