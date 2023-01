Gf Vip | Edoardo Donnamaria sta male? Le condizioni del ragazzo preoccupano i fan | cosa è successo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Al Grande Fratello Vip in molti si stanno preoccupando per ledi salute e anche per quelle morali e psicologiche di. Gf Vip, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sempre più ...

Al Grande Fratelloin molti si stanno preoccupando per le condizioni di salute e anche per quelle morali e psicologiche diDonnamaria . Gf, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sempre più vicini: coccole e sguardi bollenti in camera da letto Gf, Davide Donadei viola il regolamento: è a rischio squalifica ...Parlando degli altri concorrenti del GF, Antonino rientra tra le sue preferenze, su Giaele si è ... E' innamorato di, ma siccome è molto rispettoso di Antonella, si blocca. Questo blocco fa ...

"Grande Fratello Vip", per Antonella ed Edoardo lacrime a distanza TGCOM

Le lacrime di Edoardo Donnamaria - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

"Ogni mattina vomita di nascosto": la sconcertante rivelazione di Luca su Edoardo al GF Vip (video) Today.it

Gf Vip, lite furiosa tra Eodardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: «Sei finta». E lei scoppia a piangere ilmattino.it

GF Vip, concorrenti preoccupati per Edoardo Donnamaria: Piange, vomita e parla da solo Fanpage.it

Al Grande Fratello Vip in molti si stanno preoccupando per le condizioni di salute e anche per quelle morali e psicologiche di Edoardo Donnamaria. Gf Vip, Daniele Dal Moro e ...Le accuse di Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon: i due VIP si punzecchiano in giardino. Ecco cos’è accaduto in Casa Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon nelle ultime ore durante un… Leggi ...