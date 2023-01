Gf Vip | anticipazioni stasera | coppie in crisi | sorprese per Edoardo e Daniele

(Di lunedì 30 gennaio 2023), lunedì 30 gennaio, in prima serata su Canale 5, va in onda il trentesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel...

