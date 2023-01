GF Vip | anticipazioni puntata del 30 gennaio | dura eliminazione e due “ingressi”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Questa sera, lunedì 30, andrà in onda una nuovadel GF Vip. e lesono intriganti. In tale occasione vedremo che ci saranno dei colpi di scena inaspettati. La settimana appena trascorsa è stata piuttosto movimentata all’interno della casa. Ci sono state discussioni, crolli e coppie scoppiate. Ebbene, nelladi questa L'articolo proviene da KontroKultura.

... indotto e soprattutto comunicazione, in onda dalle 21.20 su Rai 3 Quarta Repubblica (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4 Grande Fratello(reality show), in onda dalle ...Le nomination della scorsa settimana hanno portato a una sfida aperta tra le due fazioni della casa. E oggi potrebbero arrivare nuovi ...

Anticipazioni Gf Vip 30 gennaio Donnalisi denunce: perchè entrano i papà Contra-Ataque

Anticipazioni Grande Fratello VIP stasera 30 gennaio: eliminazione, grandi scontri e sorprese TuttoSulGossip

Grande Fratello Vip 7, stasera una nuova eliminazione tra i concorrenti e il più a rischio è… Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Gf Vip, Antonella abbandona la casa per colpa” di Edoardo «Voglio uscire». Eliminati, scontri e sorprese: le ilgazzettino.it

Grande Fratello Vip 2023, puntata 30 gennaio in diretta: anticipazioni, live dalle 21.30 Tvblog

Le anticipazioni della puntata del 30 gennaio del Grande Fratello Vip: una eliminazione e tante sorprese per i concorrenti del Gf Vip ...George Ciupilan a rischio eliminazione: le anticipazioni della puntata del 30 gennaio Torna il Grande Fratello Vip che è ormai al giro di boa di ...