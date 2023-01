Gf Vip 7 | questa sera un atteso faccia a faccia tra due ex fidanzati | ecco chi

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nel daytime del Gf Vip andato in onda questo pomeriggio, Alfonso Signorini ha offerto qualche interessante anticipazioni. Nella Casa del reality show due papà avranno qualcosa da dire ai propri figli:parleremo d’amore. Non si può evitare di concentrare la nostra attenzione su Edoardo e Antonella. Edoardo è innamorato perso di Antonella, ma lo è anche lei di lui. Le lacrime che versa per questo rapporto contrastato sono vere. È una coppia ormai frantumata che procede fra alti e bassi, più bassi che alti. Viene messa perennemente in crisi anche dai pochi confronti che si concedono. Staa cercare di recuperare le forze psicologiche di Edoardo arriverà a sorpresa suo padre con cui ha un rapporto veramente particolare. Sempre a proposito di affetti paterni, Daniele Dal Moro è caduto anche lui in crisi dopo essere stato ...

... la Fiordelisi non vede ovviamente di buon occhioamicizia tra lei e il coinquilino e... come sempre, le telecamere del Grande Fratello7 . Tuttavia, come riporta Leggo , è successo ...Luca Onestini è tornato nella Casa del Grande Fratelloa distanza di cinque anni dalla sua partecipazione durante la seconda edizione dove ha ... ma stiamo scherzandosera la parola d'...

Grande Fratello Vip 2023, anticipazioni stasera 30 gennaio: storie, sorprese e il verdetto del televoto. Chi sarà eliminato SuperGuidaTV

Grande Fratello Vip 2023, puntata 30 gennaio in diretta: anticipazioni, live dalle 21.30 Tvblog

Grande Fratello Vip 7, stasera una nuova eliminazione tra i concorrenti e il più a rischio è… Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Scatta il blackout al Gf Vip questa notte: in casa piomba il panico Libero Magazine

Grande Fratello Vip, caos nella notte per un blackout, Daniele: 'Non stanno registrando' Blasting News Italia

Nel daytime del Gf Vip andato in onda questo pomeriggio, Alfonso Signorini ha offerto qualche interessante anticipazioni. Nella Casa del reality show due papà avranno qualcosa da dire ai propri figli: ...Il telegiornale romeno lancia un appello per salvare George Ciupilan, che è a rischio eliminazione in quanto in nomination con le altre due ...