“GF VIP” 7 | Nikita Pelizon nella bufera | interviene la mamma | accuse pesanti

Leggi su tvzap

(Di lunedì 30 gennaio 2023) News Tv.“GF VIP” 7. Non bastano le discussioni tra i concorrenti, adesso anche quelle tra i parenti. La settima edizione del “Grande Fratello Vip” non si fa mancare nulla. Dopo le parole della signora Carla, madre di Luca Onestini, è intervenuta la signora Sabrina, madre di, per difendere la figlia. (Continua…) LEGGI ANCHE: “GF Vip 7”,confessa di aver pensato al suicidio: pubblico sconvolto “GF VIP” 7,ladiscorsa puntata del “GF VIP” 7, la signora Carla,di Luca Onestini, non ha usato parole al miele per. La donna ...