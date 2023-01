Gf Vip 7 | le anticipazioni della trentesima puntata | ecco chi arriverà “in soccorso” di due Vipponi!

Leggi su isaechia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Questa sera su Canale 5 andrà in onda ladel Gf Vip 7, il reality condotto da Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Dopo le accese discussioni che hanno coinvolto i Vipponi negli ultimi sette giorni c’è molta attesa per scoprire cosa accadrà in diretta. A fornire qualche succosa anticipazione ci ha pensato come sempre Federica Panicucci. La conduttrice, durante i saluti finalidi Mattino 5 di questa mattina, ha infatti svelato: Attenzione, spoiler del Grande Fratello Vip! Lo sapete che il lunedì c’è sempre questo appuntamento. Questa sera importante eliminazione tra Oriana Marzoli, George Ciupilan e Nikita Pelizon. E poi attenzione perché due padri arrivano indei propri figli caduti in crisi. I figli sono… non ve lo ...