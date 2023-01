GF Vip 7 | è mistero sugli appunti di Antonella e Nikita | le insinuazioni di Tavassi | Luca e Micol

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip 7 traFiordelisi ePelizon pare rafforzarsi giorno dopo giorno. Le due gieffine hanno in comune il fatto di essere state sostanzialmente isolare dal resto dei vipponi, che fanno sempre più gruppo contro di loro. E tra le ultime accuse fatte alle due modelle, ce ne sono alcune che riguardano gli “” che entrambe prenderebbero mentre gli altri parlano e che si scambierebbero con occhiate molto significative. GF Vip 7,sempre più unite: lo scambio ditra le due La prima a prenderementre gli altri parlano di lei, la prendono in giro o la imitano (come per esempio fatto qualche ora fa da Edoardo), è stata...