IL PARTY A RIYADHper festeggiare in grande stile i suoi 29 anni si è affidata a un organizzatore di eventi a Riyahd. Ha scelto un locale armeno all'interno di un palazzo di lusso della città araba ..., tacchi alti e slip: guarda la sculettata che fa impazzire il web GUARDA GLI SCATTI 'Verissimo', gli ospiti del weekend 28 - 29 gennaio GIORNATA DELLA MEMORIA I Simpson deportati ad ...

Georgina Rodriguez compie 29 anni: la festa con Cristiano Ronaldo e i figli. FOTO Sky Sport

Ronaldo non bada a spese per il compleanno di Georgina: sorpresa pazzesca, i dettagli Corriere dello Sport

Georgina Rodriguez compie 29 anni, party in grande stile TGCOM

Georgina Rodriguez compie 29 anni: Cristiano Ronaldo, il figlio morto, il papà trafficante Corriere della Sera

Georgina Rodriguez festeggia il compleanno: look total white e maxi torta per i 29 anni Stile e Trend Fanpage

Georgina Rodriguez compie 29 anni e festeggia per la prima volta in Arabia Saudita, dove si è trasferita con Cristiano Ronaldo dopo il suo ingaggio nella squadra dell’Al-Nassr. In un ristorante armeno ...Georgina Rodriguez ha festeggiato i suoi 29 anni con un party lussuosissimo. Il look scelto è total white e molto sensuale.