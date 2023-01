Gelo polare e infrastrutture colabrodo | l’inverno uccide e mette in ginocchio l’Asia Centrale Così Putin prova ad approfittarne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) I problemi nel garantire il riscaldamento domestico che si pensava potessero colpire l’Europa durante il primo inverno dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina stanno in realtà interessando buona parte del. I dati fanno impressione: le autorità afghane hanno comunicato, nel momento in cui si scrive, che dall’inizio delsono almeno 157 le persone che hanno perso la vita a causa dele delle intossicazioni causate dalle esalazioni dei mezzi di fortuna usati per trovare sollievo dalle temperature in picchiata. Il meteo non ha fatto sconti, portando la colonnina di mercurio a toccare anche i -27 gradi centigradi in alcune zone del Paese, -30 gradi in Uzbekistan e Kazakistan e temperature di poco superiori in Iran. In Kirghizistan si è addirittura congelato il lago Issyk-Kul, nome che significa “lago caldo”, una ...