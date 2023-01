Geeely | inaugura un nuovo centro design a Milano | aperte assunzioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023), 30 gen. -(Adnkronos) - Geely – il gruppo cinese che comntrolla tra gli altri marchi come Volvo Cars, Polestar, Lotus, Lynk&Co., Smart, Proton, Geometry, ed è il maggiore azionista di Volvo AB e Daimler AG - annuncia l'apertura di Geely InnovationCenter Italy (GIDCI),hub per la creatività e ilcon sede neldi, nella Torre Diamante in zona Porta Nuova.to all'inizio di gennaio 2023, ilcenter è attualmente in fase di reclutamento e di organizzazione di tutti gli aspetti logistici. L'apertura di un hub europeo per ile l'innovazione in una delle capitali mondiali della moda e del- si sottolinea in una nota - "è stata fortemente voluta dal ...