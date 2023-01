GdS – Skriniar al Psg | l’Inter aspetta l’offerta da 20 milioni E il sostituto

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 30 gennaio 2023) 2023-01-29 22:15:10 Arrivano conferme dalla Gazzetta: Al Khelaifi pronto a rilanciare:siuna proposta da almeno 15più 5 di bonus per accontentare anche il difensore, che vuole partire subito. Per illast minute si guarda in Inghilterra e Spagna L’Equipe non ha dubbi: il Psg nelle prossime ore invierà una nuova proposta alper portare immediatamente Milanalla corte di Galtier. Il club di viale della Liberazione, se la proposta arriverà entro domani sera e sarà tra i 20 e i 25, è pronto a dire sì. Perché andare avanti fino al 3 giugno con una situazione così esplosiva in casa (per giunta non migliorando neppure i conti) non è pensabile. Prepariamoci dunque a ore molto calde. ALTRA OFFERTA — Dopo il no ...