Gazzetta – McKennie al Leeds ma la Juve rischia di ritrovarselo a giugno

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 30 gennaio 2023) 2023-01-29 09:35:08 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla rosea: L’americano va in Premier League. Tra i due club concordato un riscatto che scatterebbe solo in presenza di una serie di condizioni Sono le ultime ore di Westonallantus. “I due club hanno trovato l’accordo”, ha confermato ieri nella conferenza stampa della vigilia della sfida con il Monza Massimiliano Allegri. Max si sarebbe tenuto volentieri l’americano, così come successo in estate con Adrien Rabiot. Stavolta, però, il giocatore in questione ha detto sì alla Premier: oggisarà in Inghilterra per le visite mediche e la firma con il. L’affare tra i bianconeri e la società di Andrea Radrizzani ha vissuto un lungo tira e molla negli ultimi giorni. Inizialmente lapretendeva un prestito ...