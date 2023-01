Gattuso-Valencia | ufficiale la separazione

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 30 gennaio 2023) È finita dopo sei mesi trae il. È stato, infatti, trovato l’accordo per la risoluzione contrattuale del tecnico italiano dopo l’ultima sconfitta in campionato e il solo punto conquistato nelle ultime quattro gare che hanno fatto precipitare la squadra in piena zona retrocessione.: I MOTIVI DEL DIVORZIO Dopo una buon avvio,