Gattuso nervoso durante il confronto con i tifosi | rifila una manata a una telecamera

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il tecnico del Valencia, Gennaro, si p reso protagonista ieri di un episodio spiacevole nei confronti di un operatore che stava riprendendo il suo ritorno in aeroporto. È accaduto dopo l’ennesima sconfitta del Valencia contro il Villadolid, che mette la formazione allenata dal tecnico calabrese in una situazione sempre più precaria in classifica. Un momento complicato per l’ex Napoli che è a 8 sconfitte nelle prime 18 giornate di campionato, e solo 1 punto sopra la zona retrocessione dopo lo scontro diretto perso. Al suo arrivo all’aeroporto alcunilo attendevano per unsulla situazione della squadra, il tecnico evidentemente sopraffatto dal nervosismo ha tirato uno schiaffo alla, che lo stava riprendendo, infastidito. A riportarlo i colleghi di A Punt Esports, protagonisti della ...

