Gattuso dice addio al Valencia | la nota del club spagnolo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Gennaronon è più allenatore del. Ilha ufficializzato oggi l’col tecnico italiano con nastampa, comunicando un licenziamento “di comune accordo”. La notizia è arrivata dopo un lungo incontro alla Ciudad Deportiva de Paterna tra l’allenatore e la dirigenza del. Ilinforma che Voro González, ancora una volta, prende le redini della squadra per preparare la partita contro il Real Madrid di giovedì prossimo. Ladel“IlCF comunica che questo lunedì 30 gennaio ile l’allenatore della prima squadra, Gennaro, hanno deciso di comune accordo di porre fine al rapporto contrattuale ...

si sfoga dopo la perdita 3 - 1 di Copa del Rey, davanti al giornalista che glidi averlo visto con dubbi e la faccia infelice. Le parole cariche di rabbia dell'allenatore. di Redazione ...Il Mou perdenteche in Inghilterra lo ammazzerebbero, ma Smalling, che è londinese, non ... E consull'orlo dell'esonero. Se non è felicità questa, Fabrizio - 9 ORSATO . Gli arbitraggi sono ...

Si separano le strade di Gattuso e del Valencia: il tecnico italiano non è più allenatore della squadra spagnola, la nota del club ...È finita l'avventura in Liga di Rino Gattuso. Dopo la sconfitta di ieri 1-0 in casa del Valladolid, l'ex allenatore di Milan e Napoli lascia il Valencia, che ha comunicato la scelta ...