Gattuso | crollo davanti ai tifosi | crisi di nervi e manata | tutto in diretta | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Volge sempre al peggio l'avventura di Rinosulla panchina del Valencia. Il tecnico italiano, ex Milan e Napoli, è sull'orlo di unadicon una squadra che non riesce a decollare e mostra anche un evidente nervosismoalle telecamere. I bianchi hanno perso 1-0 lo scontro salvezza con il Valladolid, dopo la pausa per i Mondiali il ruolino nella Liga recita 1 solo punto in 4 gare giocate (pareggio con il modesto Almeria, ko anche con Villarreal e Cadice), con il vantaggio di un punto sullo stesso Cadice terzultimo. Un bilancio peraltro appesantito dall'eliminazione in Coppa del Re a opera dell'Athletic Bilbao. Beffa delle beffe: per evitare l'esonero,dovrà fare risultato nella prossima gara, che vede il Valencia opposto al formidabile Real Madrid del suo ...