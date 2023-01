Gandhi | a 75 anni dall’assassinio la sua rivoluzione resta ancora incompleta

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il 30 gennaio di 75fa veniva assassinato, il Mahatma, la grande anima dell’India. A ucciderlo fu Nathuram Godse, un nazionalista indù, impiccato nel 1949. Se a fine gennaio sarete in India vi renderete conto che, nonostante le celebrazioni ufficiali,non è particolarmente stimato da buona parte della popolazione nonostante abbia dato con la suapacifica la libertà a questo immenso ma soprattutto popoloso Paese (più di un miliardo e 400 milioni di abitanti, che tra pochidovrebbe superare demograficamente la Cina). Le ragioni di questa scarsa affezione sono varie: di certo, anche se non ne fu l’artefice diretto, la separazione del Pakistan, che non solo costò la sovranità e la nascita di un nuovo Stato a maggioranza musulmana, segnata da tragedie famigliari immani, ...

