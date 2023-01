Gaeta | terminati i lavori all’impianto di riscaldamento dell’Istituto “Principe Amedeo”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 30 gennaio 2023)– Sonodi manutenzionediComprensivo “”, a seguito di alcune inefficienze riscontrate nel mese di dicembre. Un lavoro straordinario realizzato in tempi record, nonostante le difficoltà riguardanti l’approvvigionamento dei materiali, reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra uffici comunali e Istituto scolastico, il quale da subito ha compreso l’esigenza di provvedere ad un intervento risolutivo di cui beneficeranno gli studenti per i prossimi anni. “L’attenzione è sempre alta – ha commentato il Sindaco, Cristian Leccese – e gli interventi sono stati tempestivi. Nonostante le difficoltà riscontrate in questa prima fase di forte freddo, la risposta ...