G S Meomartini primo in classifica al giro di boa | anche Casavatore ko

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è chiuso ilne di andata del campionato regionale di Promozione Maschile e il G.S.(che, però, dovrà recuperare una partita a Calvizzano) è arrivato aldi boain. Sabato 28 gennaio, infatti, i ragazzi del presidente Stefano Capitanio hanno vinto la loro decima gara (su undici), superando in casa gli avversari dicol punteggio di 62-59. Entrambe le compagini sono entrate in campo con la ferma convinzione di voler e poter vincere ed infatti l’incontro è stato giocato tutto sul filo della parità, visto che nessuna delle squadre in campo riusciva a prendere il largo. Ilquarto si è chiuso col punteggio di 16-16. Durante il secondo periodo l’inerzia della ...