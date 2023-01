Furia anarchica contro il governo Gli 007 | Violenza verso la destra al potere

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ritornano gli anarchici. Ma quando sono andati via? Quanto accaduto all'ambasciata di Berlino e al Consolato di Barcellona nei giorni scorsi, e prima ancora nella sede diplomatica di Atene, ha riportato alla ribalta la minaccia. Che in questi anni, a dire il vero, non è mai scomparsa. Anzi. In tutte le Relazioni annuali presentate dall'intelligence al Parlamento, il tema dell'anarco-insurrrezionalismo è costantemente presente come elemento di rischio per la sicurezza nazionale. Covid e guerra in Ucraina, ad esempio, hanno portato fibrillazioni e movimenti con azioni e attacchidiversi obiettivi. Ma cosa è cambiato oggi rispetto al passato? Sicuramente il contesto politico, quindi l'arrivo dellaal, che ha sollecitato ulteriormente gli anarchici su alcuni temi come la questione migratoria. Nella visione libertaria ...