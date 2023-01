Francesco | Il volley come metafora della vita e dell' impegno

(Di lunedì 30 gennaio 2023) AGI - Papaha ricevuto oggi in udienza la Federazione Italiana Pallavolo ed ha indicato le fasi di gioco del. "Innanzitutto, la battuta, che è il primo colpo che dà il via al gioco", ha spiegato, "Nella partita, cosìnelladi ogni giorno, occorre prendere l'iniziativa, assumersi la responsabilità', coinvolgersi. Mai restare fermi! Lo sport può aiutare molto a superare timidezze e fragilità', a maturare nella propria consapevolezza, ad essere protagonisti, senza mai dimenticare che la dignitàpersona umana costituisce il fine e il metro di giudizio di ogni attività' sportiva". Poi c'è la ...

AGI - Papaha ricevuto oggi in udienza la Federazione Italiana Pallavolo ed ha indicato le fasi di gioco delcome metafora della vita e dell'impegno.

L'incontro delle nazionali azzurre di pallavolo con Papa Francesco: "Lo sport deve essere sempre a servizio della persona e della società, può essere segno convincente di unità, di integrazione, e può ...