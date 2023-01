Francesco Giubilei confermato presidente della Fondazione Tatarella | Giuseppe Parlato al vertice del Cts

è stato confermato Presidente della Fondazione Tatarella, nel corso del Consiglio di Amministrazione della Fondazione svolto lo scorso 28 gennaio, come riporta l'AdnKronos, nel ...Itinerario di una svolta" , edito daRegnani e curato dalla Fondazione Tatarella. Per l'occasione sono intervenuti :l'onorevole Mariangela Matera (deputato Fratelli d'Italia);...

Fondazione Tatarella, nominato il nuovo Cda: Francesco Giubilei confermato presidente BariToday

L'editoria secondo Francesco Giubilei: l'intervista al fondatore di ... 2duerighe

Attacco Parlamento in Brasile, Francesco Giubilei: "Fatti che ... La7

Scuola di politica Visione Italia: giovedì il protagonista è Francesco ... ParmaDaily.it

Francesco Giubilei a Bari per presentare il libro “Sovranità energetica” Puglia In

Cerignola (Fg), 30 gennaio 2023 - Francesco Giubilei è stato confermato Presidente della Fondazione Tatarella, nel corso del Cda della Fondazione svoltosi sabato 28 gennaio, nel giorno del sesto anniv ...In occasione dei suioi 50 anni di sacerdozio l'arcivescovo emerito di Dhaka ha riassunto in un volume in inglese il suo sguardo sull'essenza e la vita di una comunità cristiana nel cont ...