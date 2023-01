Formula 1 | futuro Charles Leclerc | Vasseur spaventa i tifosi | annuncio sconcertante

La necessità di cambiare "Credo che per il, se vogliamo continuare a praticare questo sport e coltivare la nostra passione per le gare, dobbiamo pensare ad alternative - ha aggiunto Vettel - .... nel contempo, di guardare alcon maggiore serenità ed ottimismo. Le risorse umane - ha ... Poi, la cerimonia vera e propria con la lettura delladel giuramento da parte del più giovane (l'...

Formula 1, Hamilton e la gara rivelazione: "Mi è passata tutta la vita davanti" Tuttosport

Sfide aperte sul futuro dello sport (30/01/2023) Vita

McLaren, all-in su Norris: "Lui è l'uomo-franchigia" FormulaPassion.it

F1 | Audi ha acquistato quote di minoranza del Gruppo Sauber Motorsport.com - IT

Formula 1, Sulayem ottimista: "Futuro roseo" • TAG24 Tag24

ROMA - Sebastian Vettel si è da poco ritirato dalla F1, ma continua a rappresentare un'istituzione nel mondo del motorsport e non solo. Infatti, oltre ad essersi dimostrato un grande campione in pista ...Pensi che possa essere utilizzato in maniera stabile in futuro “Sono un grande sostenitore di questo ... e da qui abbiamo iniziato a parlare con la FIA e Pat Symonds (direttore tecnico della Formula ...