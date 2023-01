Formazioni ufficiali Udinese Verona | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Alle 20.45 scenderanno in campo. Ecco ledecise da Sottil e Zaffaroni Ecco ledi(3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success. All. Sottil Hellas(3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Sulemana, Lazovic; Lasagna, Braaf; Djuric.. All. Zaffaroni L'articolo proviene da Calcio News 24.