Formare per assumere 2023 | le giuste skills per la crescita aziendale

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 gennaio 2023)nuovo personale in modo incentivato è, senza dubbio, un’occasione da non perdere. Ma spesso accade che i nuovi ingressi in azienda non abbiano lecompetenze per contribuire realmente alladel business. Ecco perché, accanto agli incentivi, c’è necessità di affiancare i giusti percorsi di formazione. Un esempio su tutti è la misura, attiva in Regione Lombardia,per. La misura unisce, infatti, importanti agevolazioni economiche per le aziende che assumono nuovo personale e uno spazio dedicato alla loro formazione, anch’essa incentivata. Di questo mix parla L’incentivo del lunedì di questa settimana. Leper le aziende Utilizzando, dunque,per, le aziende lombarde ...