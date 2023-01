Food blogger chiede un pranzo stellato gratis per sette persone Lo chef Usai la gela così

Leggi su tpi

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “Pagherete il conto come tutti i nostri ospiti”.loDanieleha risposto a una travelche proponeva ai suoi ristoranti una collaborazione “in cambio della vostra ospitalità”. Come riporta l’email pubblicata dallo stesso, in cui i dati della mittente sono oscurati, lasi è presentata come fondatrice “dell’unica community al femminile in Italia perdi viaggio”, che stava organizzando una visita nelle zone di Ostia e Fiumicino per un gruppo composto da “5-7”. In cambio della ”ospitalità” di, lapropone “promozione attraverso i profili social delle singole partecipanti e della community” e una citazione “tra le attività del tour sul ...