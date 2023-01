Fondo pensione | conviene ancora sottoscriverlo? Cosa dicono i dati

(Di lunedì 30 gennaio 2023): il 2022 si è rivelato un anno terribile per la previdenza integrativa. Sul settore si è abbattuta l’onda lunga della pandemia, i contraccolpi sul mercato azionario di crisi energetica e conflitto tra Russia e Ucraina hanno fatto il resto. Nonostante il crollo dei rendimenti, si è comunque registrato un aumento degli iscritti. Una panoramica sul tema. Costo Gas in discesa: di quanto e a partire da quando? Le stime: 2022 “nero”, sui 10 anni meglio il Tfr: l’anno appena passato si è rivelato terribile per il settore della previdenza integrativa. Onda lunga della pandemia di Covid, contraccolpi sui mercati finanziari della crisi energetica e del conflitto in Ucraina hanno fatto crollare i rendimenti: considerando alcuni prodotti ...

Aggiornato il motore di calcolo per stimare l’ammontare della propria rendita futura e la data del proprio pensionamento, dopo le modifiche della manovra 2023 ...Il monitoraggio della Covip evidenza risultati negativi, dovuti alle continue fibrillazioni dei mercati finanziari, del 9,8% per i fondi negoziali, del 10,7% per quelli aperti e dell'11,5% per i Pip ...